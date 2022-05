13-jähriger Salzburger verkaufte Cannabiskraut vom Kinderzimmer aus

Salzburg – Sein Taschengeld deutlich aufgebessert haben dürfte sich ein 13-jähriger Schüler aus dem Salzburger Flachgau. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, verkaufte der Bursche in seinem Kinderzimmer Cannabiskraut an eine noch unbekannte Zahl von Abnehmern. Wie viel der Jugendliche von den Drogen abgesetzt hat und wie viel Geld er dabei verdiente, stand zunächst ebenfalls nicht fest. In den Fokus der Ermittler rückte neben dem strafunmündigen Burschen auch der Vater des Schülers.