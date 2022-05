FAMILIE. ERLEBNIS. NATUR. PUR. – Willkommen zum Muttereralm-Sommer

Ganz egal ob du Action suchst oder Entschleunigung vom Alltagstrubel. Ganz gleich ob allein, mit Freunden oder mit der Familie, mit Bike oder Wanderschuhen: Auf der Muttereralm kannst du Tiroler Lebensqualität in deine Adern fließen lassen und Energie tanken.

Die Vorbereitungen im Bikepark Innsbruck laufen seit Wochen auf Hochtouren und die Trailbauer arbeiten quasi rund um die Uhr am sogenannten Re-Shape. Aber nicht nur an den altbekannten Wegen wird handangelegt, neue Trail-Abschnitte erweitern bereits jetzt das Angebot mit Eröffnung der Sommersaison für Groß und Klein. Weiter wird noch an der Verlängerung vom Downhill und zwei weiteren Trails gebaut. Durch neue „Connectors“, die die einzelnen Trails im Bikepark dann miteinander verbinden, ist Abwechslung und Vielfalt garantiert. Dann heißt es: „Finde deine Lieblingslinie“.