Razzien in Innsbrucker Lokalen: Anzeigen und eine Festnahme

Innsbruck – Die Finanzpolizei hat Ende April eine Razzia in asiatischen Restaurants in Innsbruck durchgeführt. Acht Betriebe wurden kontrolliert, in dreien davon wurden offenbar Verstöße aufgedeckt. Drei Anzeigen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz und fünf nach dem ASVG wegen nicht ordnungsgemäßer Anmeldung zur Sozialversicherung waren die Folge. Ein chinesischer Koch wurde zudem wegen illegalen Aufenthaltes in Schubhaft genommen. Er muss Österreich verlassen.