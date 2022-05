Maßnahmen gegen hohe Kosten

Obwohl die Auftragslage grundsätzlich gut ist, sind die Tiroler Bauunternehmen in Sorge. Der Krieg in der Ukraine, die ansteigenden Rohstoffpreise, Lieferengpässe und der anhaltende Personalmangel trüben die Stimmung. Wann die Achterbahnfahrt am Baustoffmarkt endet, ist ein Rätsel. „Wir hoffen zwar auf eine Stagnation der Preise, allerdings auf sehr hohem Niveau“, so Anton Rieder. Der Landesinnungsmeister, der selbst seit 30 Jahren in der Baubranche tätig ist, hat noch nie einen solchen Anstieg an Beschaffungskosten in so einem kurzen Zeitraum erlebt.

In Bezug auf die aktuellen Herausforderungen sieht Rieder eine Chance für mehr Vernunft am Bau: „Wir hoffen auf ein Umdenken in Sachen Baustoffverbrauch.“ Was er damit anspricht sind die bürokratischen Sicherheitsnormen und Bauweisen, die viele Ressourcen sinnlos verschlingen. Hat ein Wohnraum beispielsweise 5 Meter Spannweite, muss die Decke nicht „dicker“ als 18 Zentimeter sein. Hat der Raum 7 Meter Spannweite, braucht es 25 oder 30 Zentimeter. „Das bedeutet 50 Prozent mehr Beton und 100 Prozent mehr Stahl“, so Rieder. Es ist eine Rechnung, die nicht nur aufgrund der knappen und teuren Baustoffe bestechend wirkt, sondern auch in einer Zeit, in der nachhaltiges Handeln mehr denn je gefragt ist. Last but not least appelliert der Landesinnungsmeister an die Verantwortlichen in der Politik, digitale Bauverfahren voranzutreiben. Je schneller Projekte in die Tat umgesetzt werden können, desto kostengünstiger sind sie.