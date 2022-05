Tourismus-Talk mit Experte Siller über Perspektiven und Nachhaltigkeit in Tirol

An Spaniern in Lederhosen, die auf der Alm servieren, werden wir uns vermutlich gewöhnen müssen, meint Hubert Siller, Tourismusexperte am MCI Innsbruck. Im "Perspektiven Talk" der TT ging es um die Nachhaltigkeit im Tourismus. Für die möge der Gast künftig selbst bezahlen. 50 Cent pro Tag und Person hält Siller für angemessen.