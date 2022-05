Tirol-Touristica-Award für „Guat'z Essen", „Viktorias Home" erhielt Nachwuchspreis

Die Preisträger:innen 2022: Viktoria Fahringer und Peter Fankhauser. © Tirol Werbung

Innsbruck – Nach einem Jahr Pause ist am Dienstagabend wieder der Tirol Touristica-Award für herausragende touristische Projekte verliehen worden. Die heurigen Preisträger:innen kommen beide aus dem Tiroler Unterland. So ging der Hauptpreis an Peter Fankhauser (Guat'z Essen) aus Stumm und den erstmalig vergebenen und mit 2000 Euro dotierten Nachwuchspreis erhielt die Kufsteinerin Viktoria Fankhauser (Viktorias Home).

Der Tourismuspreis wird bereits seit 1996 verliehen und richtet sein Augenmerk seit heuer verstärkt auf Nachhaltigkeit. Ausgezeichnet werden also Projekte und Initiativen, die auf die neue Tourismusstrategie des Landes, den „Tiroler Weg" und seine Leitlinien einzahlen und diesem Anspruch in besonderem Maße gerecht werden.

80 Prozent der Produkte aus dem eigenen Garten

Besonders gelungen ist das Peter Fankhauser – in seinem vegetarisch-veganen Restaurant „Guat’z Essen" in Stumm im Zillertal gehen Nachhaltigkeit und höchste Qualität Hand in Hand. Mit seinem Permakulturgarten hat er ein alpenweit einzigartiges Konzept gestartet: 80 Prozent seiner Produkte kommen aus dem eigenen Garten, der Rest aus der Region. Zudem kocht Fankhauser auf höchstem Niveau, sein Betrieb ist mit drei Hauben dekoriert und darf sich damit das zweitbeste rein vegetarische Restaurant in ganz Österreich nennen.

Peter Fankhauser und Viktoria Fahringer (2. u. 3. v.l.) mit LH Günther Platter, Tirol Werbung-Geschäftsführerin Karin Seiler und Innsbruck Tourismus-Vorsitzender Mario Gerber (v.r.). Die Preisträger:innen erhalten die sogenannten „Setzlinge“, Metallskulpturen des Tiroler Künstlers Alois Schild. © Tirol Werbung / Die Fotografen

Haubengekrönt ist auch die Gewinnerin des neugeschaffenen Nachwuchspreises. Die Kufsteinerin Viktoria Fahringer hatte vor drei Jahren – mit gerade einmal 20 Jahren – das Hotel ihrer Eltern übernommen. Aus dem „Tiroler Hof“ wurde so das Boutiquehotel „Viktorias Home“. Ihre Leidenschaft fürs Kochen kreativer Gerichte gibt Fahringer nicht nur an Schüler:innen und Student:innen weiter. In „Viktorias Kochschule“ können Hobbyköch:innen von der mit einer Haube ausgezeichneten Gastronomin lernen.

📽️​ Video | Viktoria Fahringer stellt „Viktorias Home" vor

Heuer mehr als 30 Projekte eingereicht

Wer den Tourismuspreis verliehen bekommt, wird auf Basis einer Jury- und einer Publikumsbewertung entschieden. In diesem Jahr wurden mehr als 30 Initiativen und Projekte eingereicht, zehn davon schafften es auf die Shortlist. „Für mich ist das ein klarer Beleg, dass Nachhaltigkeit im Tiroler Tourismus bereits fest verankert und ein Schlüssel zum Erfolg ist“, sagte Tirols Landeshauptmann und Tourismusreferent Günther Platter, der der Verleihung im Congresspark Igls ebenfalls beiwohnte.