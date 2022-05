Polizei Wiesing hielt betrunkenen Lkw-Fahrer (43) auf Inntalautobahn an

Wiesing – Einen stark alkoholisierten Lkw-Fahrer zog die Autobahnpolizeiinspektion Wiesing am Mittwoch aus dem Verkehr. Gegen 13.45 Uhr hielten zwei Beamte auf der Inntalautobahn (A12) am Rastplatz Münster-Süd den 43-Jährigen an, weil er das Überholverbot missachtet hatte.