„Bunga-Bunga"-Prozess gegen Berlusconi: Anklage fordert Haftstrafe

Rom – Im Korruptionsprozess um Silvio Berlusconis sogenannte „Bunga-Bunga-Partys" hat die Anklage für den ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten eine Haftstrafe von sechs Jahren gefordert. In ihrem Plädoyer forderten die Staatsanwälte am Mittwoch in Mailand zudem, Vermögen in Höhe von 10,8 Millionen Euro des viermaligen Regierungschefs und Medienunternehmers zu beschlagnahmen. Dem 85-Jährigen wird in dem Verfahren unter anderem Zeugenbestechung vorgeworfen.