7. Meisterkonzert in Innsbruck: Sommernächtliche romantische Verführung

Innsbruck – Selbst so mancher passionierte Musikliebhaber wird mit dem Namen Fanny Hensel nichts anfangen können. Drei Jahre älter als ihr berühmter Bruder Felix Mendelssohn Bartholdy, stand sie diesem in kompositorischer Hinsicht um nichts nach. Ganz im Zeichen des Geschwisterpaars stand das 7. Meisterkonzert am Dienstagabend im Congress Innsbruck.