NHT trotzt Krise mit Rekord und will im Bezirk Kufstein kräftig investieren

Entgegen dem Trend investiert die NHT im Bezirk Kufstein in den kommenden 15 Jahren 231 Mio. Euro – so viel wie noch nie. „Prestigeobjekte“ sind die alten Südtiroler Siedlungen in Kufstein und Wörgl. 140 Mio. Euro fließen allein in die 700 Wohnungen in Kufstein. Im Oktober startet der dritte Bauabschnitt mit 67 Mietwohnungen. Am Quartier in der Hofgasse beteiligt sich die NHT mit 13 Miet- und vier Gewerbeeinheiten. In Wörgl soll die neue Südtiroler Siedlung mit 390 Wohnungen (80 Mio. Euro) bis 2030 fertig sein. Bauabschnitt drei wurde kürzlich bei der Stadt eingereicht. In der Augasse finalisiert man 36 Eigentumswohnungen, 18 werden demnächst in Kundl übergeben. Sieben Doppelhäuser sind in Wildschönau geplant, in Bad Häring ein Haus der Generationen mit 17 Mietwohnungen.