Ein neues Zuhause für ukrainische Kinder in Tirol

50 junge Flüchtlinge betreut SOS-Kinderdorf an diesem Standort in der Landeshauptstadt, noch einmal genauso viele in einem Haus in Imst. „Seit der ersten Minute bekommen wir Liebe, sind aufgenommen wie in einer Familie“, sagte Olena Kolos gestern in Innsbruck bei einem Pressegespräch. Sie ist Direktorin eines Kinder-Zentrums in der Ukraine, kam am 23. März gemeinsam mit ihren Schützlingen in Tirol an. „Vom Krieg bekommen sie nichts mit, fühlen sich so, als wären sie gerade im Urlaub.“ Dass die Kleinen – alle zwischen null und 18 Jahre alt, die meisten aber sehr jung – unbeschwert sein dürfen, ist für Kolos ein Segen. Viele von ihnen besuchen hierzulande bereits eine Schule. „Am ersten Tag haben sie mir gesagt: Wir verstehen kein Wort, aber es gefällt uns sehr.“