Tirols Bauern mit geringstem Lohn in Österreich, Wölfe zur Not „selbst entnehmen"

Von Peter Nindler

Innsbruck – Der vorliegende „Grüne Bericht“ über die Situation der Tiroler Landwirtschaft in den Jahren 2020 und 2021 beinhaltet Höhen und Tiefen. Zum einen konnte sich der Produktionswert doch deutlich steigern, andererseits liegen die Einkommen der Tiroler Bauern massiv unter dem Österreich-Schnitt.

Die Einkünfte aus der Land- und Forstwirtschaft je Betrieb im Jahr 2020 haben sich gegenüber 2019 geringfügig um 1,8 Prozent erhöht und liegen im Tiroler Durchschnitt bei 17.630 Euro – österreichweit bei 28.368 Euro.

An öffentlichen Geldern fließen jährlich 123 Millionen Euro an die Tiroler Bauern. Die Direktzahlungen betragen 40,06 Mio. Euro, die Ausgleichszulagen als Erschwernisabgeltung für die Bewirtschaftung von Betrieben in von der Natur benachteiligten Gebieten – Tirol gilt generell als Bergbauernregion – 46 Mio. Euro. Und für die Teilnahme an umweltrelevanten Maßnahmen des österreichischen Agrarumweltprogramms (ÖPUL) gab es 37,11 Millionen Euro. Die rund 11.000 Betriebe erhielten im Schnitt 21.340 Euro an Unterstützungen, was gemessen am Ertrag einem Anteil von 22,6 Prozent entspricht. Für Bauern in extremen Berggebieten steigt dieser Prozentsatz auf 32 Prozent.

Der steigende Aufwand bei Futtermitteln und Energie – im Mittel 76.854 Euro je Betrieb – frisst jedoch vielfach den Ertrag.

Positiv haben sich in den vergangenen zwei Jahren die Erzeugerpreise entwickelt, wie überhaupt der Produktionswert in der Land- und Forstwirtschaft größer geworden ist. Der landwirtschaftliche Produktionswert betrug in Tirol 410,2 Mio. Euro und der forstwirtschaftliche Produktionswert 149,9 Mio. Euro. In der Landwirtschaft hatte die tierische Produktion einen Anteil von 62 Prozent am Produktionswert. Die Rinderhaltung mit 15,9 Prozent und die Milchproduktion mit 40,3 Prozent gelten dabei als Eckpfeiler.

In der pflanzlichen Erzeugung konnte ein Indexanstieg von 16,2 Prozent verzeichnet werden. Ausschlaggebend dafür waren vor allem die deutlichen Steigerungen bei Getreide von 41,3 Prozent.

Eine negative Entwicklung ist auf den Almen zu beobachten. Im Rahmen der Alpungs- und Behirtungsprämie wurden insgesamt 2069 Almen mit 105.725 Rindern (davon 31.259 Milchkühe), 3420 Pferden, 63.740 Schafen und 6.805 Ziegen gezählt. Die Anzahl der gealpten Milchkühe hat seit dem Jahr 2000 jedoch um rund 3350 Tiere abgenommen, was auf den generellen Strukturwandel zurückzuführen ist.

Was die ausverhandelte Reform der europäischen Agrarpolitik für die nächsten Jahren betrifft, spricht Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger von einem Erfolg für die Bergregionen. Am Anfang habe es noch nicht so gut ausgesehen, betonte Tirols EU-Mandatarin Barbara Thaler (ÖVP). Durch die Einigung könnten viele der Leistungen der Tiroler Bauern für die Natur- und Kulturlandschaft mit Ausgleichszahlungen unterstützt und so Planungssicherheit hergestellt werden. Hechenberger verweist darauf, dass die öffentlichen Förderungen bis zu 145 Millionen Euro pro Jahr betragen werden.

Als großes Problem für die Berglandwirtschaft gelten zunehmend die großen Beutegreifer wie der Wolf. Die Stubaier Bauern treiben derzeit ihre Tiere auf die Almen auf, sollte es zu Rissen durch Wölfe kommen, würde jedoch sofort ein Abtrieb erfolgen, kündigt der Neustifter Bürgermeister Andreas Gleirscher an.