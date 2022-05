Ötztalerin Nenda in neuer Sky-Serie: „Da ist kein männlicher Held nötig“

Innsbruck – Neve Kelly ist tot. Und dann doch irgendwie lebendig. Dem flüssigen Grab eines Sees, in dem ihre Leiche in dunkler Nacht versenkt wurde, entsteigt die Teenagerin jedenfalls am nächsten Morgen wieder. Nicht weil sie überlebt hat, sie wandelt als eine Art Geist in der Welt der Lebenden – und wird von ihren Mitmenschen deshalb auch nicht wahrgenommen. Warum Neve wiederkehrt, wird schon in der ersten Folge der Serie „The Rising“ klar: Sie wird ihren eigenen Mord aufklären. Morgen startet die achtteilige Mysteryserie auf Sky.