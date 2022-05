„Die Zeiten stehen auf Sturm": Abwärtstrend im Stimmungsbild bei Unternehmen

Wien – Die Stimmung in den kleinen und mittelgroßen Unternehmen Österreichs sei zwar deutlich besser als vor einem Jahr, aber lange scheint sich das nicht mehr halten zu können. Das zeigt die Frühjahrsausgabe des Creditreform Klimabarometers für die mittelständische Wirtschaft. Demnach verhindert der Krieg in der Ukraine eine Fortsetzung des positiven Trends – im Vergleich zum Herbst 2021 zeige „dieser wieder deutlich nach unten“, heißt es im Klimabarometer zur weiteren Entwicklung. „Vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Entwicklungen sind die Konjunkturerwartungen im Mittelstand eher verhalten.“ Der Erwartungsindex hat sich seit Herbst 2021 praktisch halbiert. Zu viel Unsicherheit liege in der Luft. Vor allem bei Dienstleistungen und Handel sei die Stimmung gekippt. Dabei haben sich gerade dort die Auftragsbücher eben wieder zu füllen begonnen.