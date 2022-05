Prominente Gratulationen für Schader zum 60er – von Magath bis Stani

Lermoos – Ruhig – nein, ruhig verlief er nicht, der runde Geburtstag von Ralph Schader. Schon beim Frühstück kamen die ersten Telefonate, spätabends kamen noch immer Glückwünsche an. „Felix Magath, Horst Hrubesch, Klaus Augenthaler, Stanislaw Tschertschessow waren am Telefon oder haben nebst vielen anderen Freunden Mails geschickt“, freute sich „The Voice“. Gefeiert hat er mit einer kleinen Runde von Weggefährten, Freunden und Familienmitgliedern in der „Post“ von Angelika und Franz Dengg in Lermoos. Auch die 81-jährige Mami Rosemarie war dabei: „Wenn er etwas wollte, hat er sich schon als Kind durchgesetzt.“ Auch Rechtsanwalt Christin Pichler war gekommen, mit dem er Volks- und Hauptschulbänke gedrückt hat. Ebenfalls Hans und Rosi Hosp, die Eltern der „goldenen“ Nicci. Bierkisten (in Form von Gutscheinen) spendierte Matthias Gurschler (BrauUnion), auch die obligate Geburtstagstorte durfte nicht fehlen. (hö)