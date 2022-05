20-Jähriger bei Sturz von Leiter in Umhausen schwer verletzt

Umhausen – Ein 20-Jähriger ist am Mittwoch bei Arbeiten in einem Rohbau in Umhausen schwer gestürzt. Der Mann war laut Polizei mit dem Abziehen einer Mauer im Erdgeschoß beschäftigt und stieg dabei auf eine Leiter. Diese fiel plötzlich um und der 20-Jährige stürzte aus etwa einem Meter Höhe auf den Boden. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Zams gebracht. (TT.com)