Wölfe, Goldschakal und Bär im Bezirk Innsbruck-Land nachgewiesen

Innsbruck – Im Bezirk Innsbruck-Land gehen derzeit gleich drei Großraubtiere um: Nach Rissen von zwei Schafen am 16. und 17. Mai in Neustift im Stubaital und einer Rehgeiß in Steinach am Brenner am 11. Mai wurde jeweils ein Wolf aus der italienischen Population genetisch nachgewiesen, teilte das Land am Donnerstag in einer Aussendung mit.