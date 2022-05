25-Jähriger krachte in Endach mit Auto gegen Firmengebäude

Endach – Ein 25-Jähriger ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in Endach bei Kufstein mit seinem Auto in ein Firmengebäude gekracht. Laut Polizei fuhr der Mann gegen 5.30 Uhr auf der B171 Richtung Kufstein, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto touchierte die Straßenbegrenzung auf der linken Seite und kam vom linken Fahrbahnrand ab. Anschließend rutschte es durch eine Grünfläche, durchbrach angrenzende Sträucher, prallte schließlich aufgrund der Geschwindigkeit gegen ein Firmengebäude und schlitterte an der Mauer entlang.