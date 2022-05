Pedal verwechselt: Auto stürzte bei Kanzelkehre vier Meter über Böschung

Wiesing – Die Freiwilligen Feuerwehren Wiesing und Eben am Achensee wurden am Donnerstag kurz nach 11.30 Uhr zu einem Einsatz an der Kanzelkehre gerufen. Ein Auto war am dortigen Parkplatz über den Fahrbahnrand hinaus geraten. Das Fahrzeug, welches von einer 15-Jährigen gelenkt wurde, rollte rund vier Meter über die steile Böschung, blieb im Gestrüpp hängen und drohte dort weiter abzustürzen.