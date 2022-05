Ausreißersieg von Belgier De Bondt auf der 18. Giro-Etappe

Der Belgier Dries de Bondt hat am Donnerstag beim Giro d'Italia die 18. Etappe im Sprint einer Vierer-Ausreißergruppe für sich entschieden. Der 30-jährige Alpecin-Profi gewann nach 156 km von Borgo Valsugana nach Treviso vor Edoardo Affini (ITA/Jumbo) und Magnus Cort Nielsen (DEN/EF). Das reduzierte Hauptfeld mit den Sprintstars und den Gesamtwertungsfahrern kam im windbeeinflusstem Finale knapp nicht mehr an das Quartett um De Bondt heran.

Bester Österreicher war De Bondts Teamkollege Tobias Bayer an der 13. Stelle. Im Gesamtklassement führt weiterhin mit geringem Guthaben Richard Carapaz aus Ecuador. Der Ineos-Fahrer hat vor der nächsten Bergetappe am Freitag im Friaul nur drei Sekunden Vorsprung auf den Australier Jai Hindley. Der Bora-Kapitän erlitt in der Endphase einen Defekt und fiel zurück, wurde aufgrund der Drei-Kilometer-Regel aber zeitgleich mit Carapaz und Co. gewertet.