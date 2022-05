Schulmassaker in Texas: US-Polizei tötete Schützen erst nach einer Stunde

Uvalde – Der Todesschütze von Uvalde in Texas hat offiziellen Angaben zufolge rund eine Stunde in dem Klassenzimmer verbracht, in dem er ein Blutbad anrichtete. Erst dann sei Verstärkung eingetroffen und habe den Amokläufer getötet, sagte Victor Escalon vom Ministerium für öffentliche Sicherheit in Texas bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.