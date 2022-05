Depeche Mode-Keyboarder Andy Fletcher gestorben

London – Der Keyboarder der britischen Pop-Band Depeche Mode ("Just Can"t Get Enough"), Andy Fletcher, ist tot. "Wir sind schockiert und von unermesslicher Traurigkeit erfüllt über den vorzeitigen Tod unseres lieben Freundes, Familien- und Bandmitglieds Andy "Fletch" Fletcher", schrieb die Band am Donnerstagabend bei Twitter. Fletcher war 60 Jahre alt. Genauere Angaben zu seinem Tod gab es zunächst nicht.