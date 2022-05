Ambros in Innsbruck: Herzschmerz, Halt, ein Spalt und wahre Liebe

Innsbruck – „Und nach wie vor nicht leise.“ So haben Wolfgang Ambros und Die No. 1 vom Wiener Wald ihre 50-Jahr-Jubiläumstour überschrieben. Leise waren Ambros und seine bewährte Begleitband – allen Widrigkeiten eines langen Bühnenlebens zum Trotz – auch am Mittwochabend im Innsbrucker Congress nicht. Aber etwas leise Ironie haben sie sich erlaubt. Sie würden einige ganz alte und, mangels wirklich neuer, einige ein bisschen weniger alte Lieder spielen, kündigte Ambros an. Auch dass der Saal Tirol bisweilen etwas luftig gefüllt war – und der Rang gleich ganz geschlossen blieb –, nahm der inzwischen auch schon 70-jährige Überaustropopper zum Anlass für kleine Spitzen in die eigene Richtung: Er sei glücklich, dass es doch noch gelungen sei, all jene, die auch wirklich kommen wollten, in die Halle zu kriegen – im 51. Jahr muss man sich über manches wirklich nicht mehr aufregen.