Künftig in Dölsach: Kreativwoche Spielfeld Kultur ist gerettet

„Der Andrang ist wieder enorm, wir platzen aus allen Nähten“, berichtet die Initiatorin. „Das freut mich sehr und zeigt, dass Plätze in unseren Kursen begehrt sind. Das Angebot dürfte einzigartig sein in Österreich.“ Die Hälfte der Workshops ist bereits ausgebucht. Es gebe natürlich sommerliche Kurse und Seminare, doch nur bei Spielfeld Kultur dürfen Kinder ab dem Alter von sechs Jahren in den unterschiedlichen Bereichen Architektur, Tanz, Keramik, Kunst, Film, Theater, Mode und erstmals Archäologie ihre Talente zur Entfaltung bringen. Nicht mehr angeboten werden können derzeit die Kurse in Fotografie und Musik. „Die Resonanz war in beiden Bereichen im Vergleich zu den anderen leider geringer. Aus Kostengründen können wir sehr kleine Gruppen aktuell nicht führen“, bedauert Moser. Der Wegfall von Förderungen hätte beinahe für immer das Aus der „Spielfeld Kultur“-Wochen bedeutet. Das Land hatte seine Unterstützung im Vorjahr halbiert, die Stadt Lienz ganz gestrichen. „Heuer ist die Stadt wieder eingestiegen mit immerhin 1000 Euro“, erklärt die Betreiberin. Das ist ein Fünftel von dem, was sie vor der Pandemie noch beitrug. Durch die Unterstützung in Aguntum könnte das Projekt nächstes Jahr sogar wieder auf zwei Wochen verlängert werden.