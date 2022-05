32-Jährige erlitt am Plansee plötzlich „Taucherkrankheit": mit Heli ins Spital

Breitenwang – Ein Tauchgang am Plansee hat am Donnerstagnachmittag für eine 32-Jährige im Krankenhaus geendet. Die Deutsche klagte am Ufer wenig später über ein Kribbeln in den Extremitäten und allgemeines Unwohlsein – das sind Symptome der sogenannten Dekompressionskrankheit, auch Taucherkrankheit genannt. Ein zufällig anwesender Tauchlehrer erkannte den Ernst der Lage und alarmierte die Rettung. Schließlich wurde die Frau vom Notarzthubschrauber in das Klinikum nach Musau (Bayern) geflogen.