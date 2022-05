Innsbruck – Schwere Kopfverletzungen hat ein E-Bike-Fahrer (47) am Donnerstag in Innsbruck bei einem Unfall davongetragen. Der 47-Jährige war am späteren Abend, gegen 22.40 Uhr, auf dem Radweg am Bleichenweg gestürzt. Die Rettung brachte ihn in die Klinik. Laut Polizei werden weitere Erhebungen zu dem Unfall durchgeführt. (TT.com)