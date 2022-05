VAR-Fehler sorgt für Ärger bei Rapid und lässt die WSG noch hoffen

Die Hauptdarsteller beim nicht gepfiffenen Elfmeter für Rapid: Schiedsrichter Sebastian Gishammer, Rapids Marco Grüll und WSG-Kapitän Ferdinand Oswald. © GEPA pictures/ Daniel Schoenherr

Innsbruck – Nach dem ersten Teil des Showdowns um den letzten Europacup-Startplatz in der Bundesliga war Rapids Trainer Ferdinand Feldhofer zwar stolz, aber auch ein wenig bedrückt. „Ja, wir hätten 3:0 in Führung gehen müssen, ja, wir hätten auch einen Elfmeter bekommen müssen und ja, wir haben wieder einen Verletzten mehr. Es passt einfach zu unserem Frühjahr", sagte Feldhofer nach dem 2:1-Sieg bei der WSG Tirol im Hinspiel des Europacup-Play-offs am Donnerstag bei Sky.

Besonders die schwere Verletzung von Rapid-Kapitän Maximilian Hofmann überschattete das erste Duell um einen Platz in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation. In der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte prallte der Innenverteidiger unglücklich mit dem Knie des herausstürmenden SCR-Goalies Paul Gartler zusammen und zog sich dabei einen Jochbein-, Kiefer- und Augenhöhlenbruch zu. Die Saison ist für den 28-Jährigen beendet, auch eine Operation wird nötig sein.

Die sowieso schon ersatzgeschwächte Feldhofer-Truppe muss damit für das Rückspiel am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) in Hütteldorf einen weiteren bitteren Ausfall verkraften. In Tirol sei zum Schluss laut Feldhofer fast „eine verstärkte Rapid-II-Mannschaft" auf dem Feld gestanden. Diese brachte ein 2:1 nach Hause, nachdem Marco Grüll (10.) und Jonas Auer (13.) früh für einen komfortablen Vorsprung gesorgt hatten. „Ich bin richtig stolz, wie wir die Situation gemeistert haben", betonte Feldhofer.

📆 Europacup-Play-off der Bundesliga 🟢 Halbfinale WSG Tirol – LASK 2:1 (2:0). Tore: Vrioni (22.), Sabitzer (45.) bzw. Goiginger (86./Elfmeter) 🟢 Finale, Hinspiel WSG Tirol vs. SK Rapid Wien 1:2 (1:2)

Schulz (89./WSG) WSG: F. Oswald - Koch, Behounek, Stumberger - Rogelj (72. Bacher), Müller (58. Ogrinec), Ertlthaler (58. Skrbo), Blume, Schulz - Sabitzer (74. Prica), Vrioni

F. Oswald - Koch, Behounek, Stumberger - Rogelj (72. Bacher), Müller (58. Ogrinec), Ertlthaler (58. Skrbo), Blume, Schulz - Sabitzer (74. Prica), Vrioni Rapid: Gartler - Fallmann, Hofmann (45.+5 Querfeld), K. Wimmer, Moormann - Aiwu, Ljubicic (75. Oswald) - Grüll (76. Bosnjak), Knasmüllner (60. Kitagawa), Auer - Zimmermann (61. Binder) 🟢 Finale, Hinspiel, Sonntag, 29. Mai 2022, 17.00 Uhr SK Rapid Wien vs. WSG Tirol (⏱️ live TT.com-Ticker)

Die Situation hätte für die Grün-Weißen noch angenehmer sein können, wenn Schiedsrichter Sebastian Gishamer nach einer halben Stunde auf den Elfmeterpunkt gezeigt hätte. WSG-Tormann Ferdinand Oswald hatte Grüll offensichtlich strafbar von den Beinen geholt, doch die Pfeife blieb stumm, genauso wie VAR Alan Kijas. Ein Fehler, wie die VAR-Instruktoren in der Nachbetrachtung einräumten. Sie hätten „ein Eingreifen als gerechtfertigt und wünschenswert erachtet", twitterten sie am Donnerstagabend.

VAR und Schiri räumen Fehler ein

Die Analyse der Szene habe ergeben, dass es sich regeltechnisch um einen Strafstoß gehandelt habe. „Der VAR hat die Entscheidung des Schiedsrichters 'kein Strafstoß' jedoch als nicht klar und offensichtlich falsch eingestuft und deshalb nicht eingegriffen", hieß es in der Erklärung. Für Feldhofer gab es keine zwei Meinungen: „Das muss einfach der Schiri am Spielfeld entscheiden", sagte er: „Da brauchen wir auch nicht über den VAR reden."

Gishamer gestand nach Schlusspfiff seinen Fehler ein. „Jeder ist im Nachhinein, wenn man die Bilder sieht, klüger und in dem Fall würde ich auch sagen, dass es eine Fehlentscheidung war. Man hätte wohl auf Strafstoß entscheiden müssen", sagte er. Seine Wahrnehmung sei am Spielfeld eine andere gewesen, er sah Oswald als „eher statisch" an. Der VAR habe seiner Argumentation folgen können. Eine mögliche Abseitsposition im Vorfeld wurde ebenfalls gecheckt. Glück hatten die Rapidler unterdessen, dass Hofmann nach einem Foul etwas später nicht mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.

Feldhofer freute sich jedenfalls über die „tolle Ausgangssituation", die aufgrund der Auswärtstorregel „natürlich noch etwas besser" sei. Die Auswärtstorregel, im Europacup und andernorts längst aufgehoben, kommt in der laufenden Bundesligasaison noch zur Anwendung. „Das ist auch einmalig bei uns hier, in jedem anderen Wettbewerb wurde sie abgeschafft", bemerkte Oswald. Die Wattener brauchen in Wien deshalb mindestens zwei Tore, um den Traum von Europa am Leben zu halten.

Silberberger: „Noch sind wir nicht raus"

„Natürlich ist es ein schwieriges Unterfangen", sagte WSG-Trainer Thomas Silberberger. Rapid habe verdient gewonnen, „weil sie uns in den ersten 20 Minuten den Stecker gezogen haben". Dann hielt Torjäger Giacomo Vrioni die Tiroler mit seinem 19. Saisontor im Spiel. Da die Treffer im Play-off für die Torschützenliste gewertet werden, zog der 23-Jährige mit Salzburgs Karim Adeyemi gleich und könnte sich am Sonntag nach drei Bonusspielen noch die Torjägerkrone sichern.