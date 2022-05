Der Mensch im Mittelpunkt

Auch in diesem Jahr darf sich die TIROLER über die Auszeichnung zur Top-Arbeitgeberin freuen. „Es sind immer die Menschen, die den Unterschied machen. Wir bieten den unterschiedlichen Talenten Raum, sich zu entwickeln – persönlich wie fachlich. Unsere Organisationsstruktur ist flexibel und richtet sich nach den Menschen – nicht umgekehrt. Das hat sich bewährt“, so Franz Mair, Vorstand der TIROLER.

Bereits zum zweiten Mal wurde das TIROLER Gesundheitsprogramm mit dem Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung ausgezeichnet. „Körperliche und psychische Gesundheit sind das Wertvollste, das wir haben. Deshalb achten wir auf unsere Mitarbeiter*innen und sorgen dafür, dass alle in jeder Lebensphase ein gesundes Arbeitsumfeld vorfinden“, so Vorstandsdirektorin Isolde Stieg.

Die Regionalversicherung bietet ihren Mitarbeiter*innen mit über 100 verschiedenen Berufsbildern vielfältige Karrierechancen in der Region. „Unser Anspruch ist, in allen Bereichen die beste persönliche Dienstleistung anzubieten. Dazu brauchen wir die kompetentesten und engagiertesten Mitarbeiter*innen. Und diesen bieten wir optimale Entfaltungsmöglichkeiten“, bringt es Mair auf den Punkt. Dafür geht die TIROLER auch neue Wege. So werden alle Stellen immer in Teil- und Vollzeit ausgeschrieben. „Weil wir die Kompetenz unserer Mitarbeiter*innen nicht daran messen, wie viele Stunden sie pro Woche arbeiten. Sondern an ihren Ergebnissen und ob sie mit Begeisterung für unsere Kund*innen da sind“, so Stieg.