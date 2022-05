Mehrere Verletzte bei Massenschlägerei während Konzerts in Hamburg

Hamburg – Mehrere Menschen sind bei einer Massenschlägerei während eines Konzerts in Hamburg am Donnerstagabend verletzt worden. An der Auseinandersetzung waren zwischen 100 und 150 Menschen beteiligt, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte. Auslöser war eine Band, die während ihres Konzertauftritts „Viva HSV" geschrien haben soll.