TT-Tourentipp zum Taxer See: Im Tal des vielen Wassers

Flaurling – Im Tal sommerliche Temperaturen, am Berg auf 2282 Metern ein teils noch zugefrorener See samt eisigem Wind: Dieses Szenario erlebten wir am Sonntag bei der Tour von Flaurling aus zum Taxer See. Zunächst ging es mit dem Rad zur Flaurlinger Alm, danach zu Fuß weiter zu dem idyllischen Gewässer. Dazwischen viele tolle Eindrücke und vor allem vielfach begleitet vom Rauschen der derzeit Schmelzwasser führenden Bäche, die Richtung Tal rinnen.