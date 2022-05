Für Alaba steht im CL-Finale alles im Zeichen der Drei

David Alaba meldete sich fit und visiert seinen dritten CL-Titel an.

Paris – Sind aller guten Dinge drei? Das wird sich erst zeigen, aber David Alaba peilt morgen (21 Uhr/live Servus TV, Sky) seinen dritten Titel im prestigeträchtigsten Clubbewerb der Welt an. Der Wiener bestreitet mit Real Madrid in Saint-Denis bei Paris das Champions-League-Finale gegen Liverpool und hofft dabei auf eine Wiederholung der Geschichte von 2013 und 2020 – damals triumphierte der 29-Jährige im Trikot des FC Bayern. Einen klaren Favoriten gibt es für Alaba vor dem Duell im Stade de France nicht.

Seiner Meinung nach wären beide Teams würdige Sieger. „Wenn sich zwei Mannschaften über die ganze Saison hinweg so präsentieren, dann stehen sie zu Recht im Finale“, sagte der Verteidiger der APA. Für Alaba wäre es der insgesamt 30. Titel in seiner Profi-Karriere, der dritte mit Real nach dem Gewinn des Supercups und der Meisterschaft. Von einem Gewohnheitseffekt ist aber nichts zu spüren. „Titel zu gewinnen wird überhaupt nicht fad, ganz im Gegenteil. Für solche Momente arbeitet man jeden Tag sehr hart.“ In einem Champions-League-Finale zu siegen, sei „etwas Spezielles, etwas Unfassbares, etwas, das man mit Worten gar nicht beschreiben kann“, erzählte Alaba. „Aber zuerst einmal müssen wir gewinnen.“