Niederndorf – Ein Einbrecher ist in der Nacht auf Freitag in einen Gastronomiebetrieb in Niederndorf eingedrungen. Der Unbekannte durchsuchte die Räumlichkeiten, brach einen Möbeltresor aus einem Schrank und flüchtete damit. In dem Tresor befand sich Bargeld. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. (TT.com)