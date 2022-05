Untergaimberg – Unbekannte Täter rissen in der Nacht auf Freitag eine große, hölzerne Informationstafel der Gemeinde Gaimberg an der Zettersfeldstraße um. Dadurch entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. Um zweckdienliche Hinweise an die PI Lienz (Tel. 059133/7230) wird ersucht. (TT.com)