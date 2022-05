ÖBB beginnen mit Planungen für Ausbau der Arlbergbahnstrecke

Bregenz – Die ÖBB haben mit den Planungen für den zweigleisigen Ausbau des "Klosterbogens" begonnen. Die Einreichplanung für die Erweiterung des rund 1,4 Kilometer langen Streckenabschnitts von der östlichen Einfahrt des Bahnhofs Bludenz in Richtung Arlberg soll bis voraussichtlich 2024 abgeschlossen sein. Anschließend wird das Großprojekt zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) eingereicht, so die ÖBB-Infrastruktur AG am Freitag in einer Aussendung.