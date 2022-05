Frühjahrputz: Die ÖBB-Bahnhöfe glänzen wieder

Die Zahlen zur Entfernung des Winterschmutzes an den Bahnhöfen klingen nach einer Herkulesaufgabe: So wurden laut ÖBB drei Millionen Quadratmeter Boden – das entspricht beispielsweise einer Größe von 420 Fußballfeldern, 234.000 m² Glasflächen, über 600 Lifte, 140 Rolltreppen, rund 16.500 Laufmeter Sitzbänke, knapp 80.000 Laufmeter Handläufe, 51.200 Treppen, über 6000 Abfallbehälter, über 450 Aschenbecher und an die 1200 Schließfächer für die anbrechende Sommersaison gereinigt. Dazu widmen sich österreichweit noch 500 ÖBB-Reinigungsspezialisten den zahlreichen Vandalenakten: Graffitis, Plakate und Beschädigungen an Bahnhöfen und Lärmschutzwänden mussten aufwändig entfernt und saniert werden. (TT)