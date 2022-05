Parteitag der SPÖ Wien hat begonnen

In der Messe Wien hat am Samstagvormittag der Landesparteitag der Wiener SPÖ begonnen. Bei dem roten Großevent wird sich der Landesvorsitzende, Bürgermeister Michael Ludwig, den rund 1.000 Delegierten zur Wiederwahl stellen. Auch eine Rede von Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner steht am Programm. Die rote Großveranstaltung hätte ursprünglich schon 2020 über die Bühne gehen sollen, Corona sorgte aber für zwei Verschiebungen.