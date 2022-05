Festgottesdienst zum 85er von Erzbischof Alois Kothgasser

Sein Nachfolger in Salzburg, Erzbischof Franz Lackner, lädt am Pfingstsonntag (5. Juni, 15 Uhr) zu einem Dankgottesdienst in die Wallfahrtsbasilika Maria Plain. In einer der Kathpress übermittelten Stellungnahme sagte Lackner, er sei „immens dankbar“ für das Lebenszeugnis Kothgassers. Seinen emeritierten Vorgänger würdigte Lackner als einen Vorreiter bei einem Thema, das in der katholischen Kirche derzeit im Zentrum der weltweiten Vorarbeiten einer Bischofssynode steht: „Sowohl in der Forschung als auch in der Lehre hat er sich tief mit dem Heiligen Geist befasst; er hat damit ein Thema vorweggenommen, das die Kirche heute wie kaum zuvor beschäftigt: die Synodalität.“ Kothgasser habe dies „in seinem Wirken als Priester und Bischof stets lebendig bezeugt; sein Leben und die Synodalität greifen ineinander, im Dienst im Kleinen wie im Großen“, erklärte der Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz. (TT)