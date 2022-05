Innsbrucker FPÖ rät: „Vor Partys rechtzeitig informieren“

Innsbruck – In der aktuellen Debatte über Partys und Lärm im öffentlichen Raum plädiert Vize-BM Markus Lassenberger (FPÖ) für die Einhaltung „einfacher Verhaltensregeln“. Auch in bewohnten Gebieten solle es möglich sein, zu feiern oder andere Veranstaltungen abzuhalten: „Wichtig wäre jedoch – von Anfang an –, die Anrainerinnen und Anrainer miteinzubeziehen und rechtzeitig über den Inhalt und die Dauer des Events korrekt zu informieren. Dies gehört jedenfalls zu einer guten Planung dazu.“