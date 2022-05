Kufstein will Kompetenzen für erneuerbare Energie bündeln

Kufstein – Das Biomasse-Heizkraftwerk, das E-Carsharing-Projekt „Beecar“, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Technologie, das neue Radverleih-System oder zahlreiche Photovoltaik-Anlagen auf Dächern öffentlicher und privater Gebäude – in puncto Nachhaltigkeit gibt es in Kufstein viel Tatkraft, ist Bürgermeister Martin Krumschnabel überzeugt. Doch er vermisst eine übergreifende Koordination. Im Bereich erneuerbare Energien will der Stadtchef daher „vorhandene Initiativen bündeln“, „damit Synergieeffekte nicht verloren gehen“. Anstoß für den Gedanken geben auch die aktuelle Öl- und Gassituation, die hohen Förderungen und die steigenden Lebenserhaltungskosten.