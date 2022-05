Dornauers Messlatte liegt zwischen 85 und 97,7 Prozent

Der Mann hat eine Mission. Aus dieser hat SP-Landesparteichef Georg Dornauer zuletzt auch keinen Hehl gemacht: Er will die Roten wieder auf die Regierungsbank setzen. 2023 soll es so weit sein. Darauf arbeitet Dornauer hin. Der heutige Landesparteitag in Schwaz sollte da keine Hürde sein. Eher schon der Auftakt für eine gehörige Portion Rückenwind. Dornauers Wiederwahl ist ungefährdet. Er ist der einzige Kandidat. Und auch seine Spitzenkandidatur ist unangefochten. Immerhin nominierte ihn der Parteivorstand hierfür kürzlich einstimmig.

Ganz so locker soll Dornauer die interne Wahl aber dennoch nicht nehmen, ist im Vorfeld zu hören. Kommt es doch als Solo-Kandidat umso mehr auf das Ergebnis an. Seine erstmalige Kür als Parteichef 2019 mit 85 Prozent der Delegiertenstimmen kann und darf keine Messlatte sein. Damals stand Dornauer aufgrund diverser Vorfälle stark unter Beschuss. Eher muss Dornauer sein Ergebnis als Bezirksvorsitzender Innsbruck-Land (94,4 %) anpeilen. Lieber wäre ihm sicherlich, würde Dornauer die Marke 97,7 Prozent einstellen oder überspringen. Denn damit wurde erst vergangenen Samstag Philip Wohlgemuth als ÖGB-Tirol-Vorsitzender bestätigt. Wohlgemuth steht heute als Nummer drei (hinter Dornauer und der Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik) zur Abstimmung auf der Landtagswahlliste.

Die Stimmung an der roten Basis soll jedenfalls eine gute sein, ist zu hören. 250 sind heute geladen. Und 50 Gäste. Rote Parteigranden halten sich rar. Weil just die Wiener SPÖ heute ebenso auf Parteitag macht. Den Tiroler Genossen schmeckte das gar nicht. Bundes-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner wird die Grußworte aus Wien übermitteln.

Harte Kritik am unterschiedlichen Stimmverhalten des schwarzen Arbeiter- und Angestelltenbundes (AAB) in Sachen Kinderbetreuungs-Rechtsanspruch im Landtag und in der AK, die TT berichtete, übt Liste-Fritz-Abgeordnete Andrea Haselwanter-Schneider: „Wir sind nicht irgendeiner Kammer oder dem Land, sondern den Bürgern verpflichtet.“ Geld zum Ausbau der Kinderbetreuung sei ausreichend vorhanden: „Es wird halt ausschließlich für jene Initiativen eingesetzt, die der ÖVP in den Kram passen.“ (mami)