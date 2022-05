Heart of Noise im Treibhaus: Die Ravejünger sind zurück im Club

Die Britin Aya ist für ihre Power-Performances bekannt. Sie ist heuer einer von 24 Acts, die im Treibhaus auf der Bühne stehen werden. © Mueller

Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – Auch Tanzen ist politisch. Besonders im Bassiani, dem berühmten Technoclub von Tiflis, der seit 2014 für den sozialen Wandel Georgiens steht. Weg von post-sowjetischen Repressalien, hin zu einer liberalen Gesellschaft. 2018 wurde er geräumt – und geschlossen. Also verlagerten Tausende GeorgierInnen den Dancefloor kurzerhand vors Parlament. Die „Rave Revolution“ war geboren. Der Club ist heute wieder offen, die Protestkultur aber bleibt – auch während der Pandemie.

Wie der Widerstand in der Isolation überlebte, hat die Tiroler Künstlerin Carmen Brucic für ihr Projekt „Private Stages“ direkt in Tiflis nachgefragt. Und AktivistInnen rund um das Bassiani porträtiert. Zu sehen ist die Fotoreihe kommende Woche im Glaskubus vor dem Landestheater. Passend zum zeitgleich eröffneten Heart of Noise (HoN), das gemeinsam mit der Initiative „Reich für die Insel“, dem Internationalen Filmfestival Innsbruck (IFFI) sowie dem EU-Projekt „Magic Carpets“ Brucics Konzept mitträgt.

Weniger politisch, aber doch widerständig wird das HoN selbst als Festival für „Neuestes“ aus dem Elektro- und Experimentalbereich von 2. bis 5. Juni unter dem Motto „Love Action“ über die Bühne gehen. Von Corona-bedingt beschränkten und bestuhlten Ausgaben geht es 2022 zurück in die Normalität. Und zurück ins Treibhaus. Die Clubatmosphäre lasse sich dort am besten rekonstruieren, sagen die Veranstalter Chris Koubek und Stefan Meister. In zwölf Jahren haben sie das HoN zu einem Fixpunkt im Tiroler Kulturkalender gemacht, der internationale Strahlkraft hat. Rund 1000 Interessierte begrüßt das HoN an einem normalen Festivaltag. Rund 200.000 Euro werden dafür jährlich investiert.

24 von 35 Programmpunkten steigen im Treibhaus an fünf Festivaltagen, sowohl Turm als auch Keller werden bespielt. Mit unterschiedlichen Richtungen elektronischer Musik, von den stilprägenden Mouse on Mars aus Köln zur Britin Aya mit ihren durchaus tanzbaren Power-Performances und den Pariser Ravejüngern von Casual Gabberz hin zum Duo Senyawa, die traditionelle indonesische Klänge in Hardcorefolk verwandeln.

Letztere, erstmals Gäste beim HoN, runden die Eröffnung am Donnerstag ab. Während der Rest der Nacht wieder ganz den heimischen KlangkünstlerInnen gewidmet ist. Ganz wie die alljährliche Vinyl-Edition, die heuer zudem in einer kompakten Jubiläumsbox erscheint. Die diesjährige, zehnte Platte bestreitet Maurizio Nardo mit seinem musikalischen Prolog für das Tanzstück „melted snow and rising heroes“, das beim HoN auch seinen Platz findet.