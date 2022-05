Bei Porsche haben zwei haben was zu feiern

Auch Rallye-Legende Walter Röhrl feiert das Jubiläum des Porsche Cayenne und des Werks in Leipzig.

Leipzig – Im Jahr 2002 rollte mit dem SUV Cayenne der erste viertürige Porsche in dem damals neu in Betrieb genommenen Werk im sächsischen Leipzig vom Band. Die Geschichte der Viersitzer reicht bei Porsche jedoch wesentlich weiter zurück. Bereits Anfang der 50er-Jahre entwickelte Ferry Porsche eine Reiselimousine, abgeleitet vom 356, die aber nie in Serie ging.