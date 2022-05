Mazda MX-5: Offener Nipon-Knirps lädt zum Kurven-Tanz

Wer zum ersten Mal in einem MX-5 sitzt, merkt, dass es vergleichsweise eng zugeht und dass man durch die tiefe Sitzposition richtig mit dem Auto verschmilzt. Wirkliche Platzangst kommt aber trotz unserer 190-Zentimeter-Körpergröße nicht auf. Durch ihre Skyactive-Technologie gehen Mazda-Motoren vor allem im unteren Tourenbereich etwas verhalten ans Werk. Das liegt daran, dass Mazda komplett auf Aufladung oder sonstige Finessen verzichtet. Dafür erfüllt das Aggregat ohne jeglichen Filter alle Abgasnormen und ist besonders sparsam. Im Alltag heißt das, dass man ordentlich in der Sechsgang-Schaltbox rühren muss, um das Aggregat bei Laune zu halten. Doch gerade das Schalten und Sich-durchs-Drehzahldickicht-Wühlen gehören in einem MX-5 zu den schönsten Dingen, die es gibt.

Also, ab auf eine kurvige Landstraße! Die 132 PS katapultieren den 1071 Kilogramm schweren Japaner in etwas mehr als 8 Sekunden auf Tempo 100. Das drückt einem zwar nicht die Tränen aus den Augen – wer das Soft-Top öffnet, dem passiert das vielleicht doch –, reicht aber leicht, um viel Spaß zu haben. Die Lenkung funktioniert sehr direkt und gibt viel Feedback. Dank ihr setzt der MX-5 jeden noch so kleinen Befehl sofort um. Die lineare Kraftentfaltung des Vierzylinders sorgt außerdem dafür, dass nicht gleich die Hölle losbricht, wenn man das Gaspedal einmal etwas energischer in Richtung Bodenblech drückt. Viel Feedback darf man sich auch vom Fahrwerk erwarten. Es ist äußerst straff abgestimmt und leitet jede Bewegung des Fahrzeugs – egal ob Bodenwelle oder ausgestelltes Heck – unvermittelt an die Insassen weiter. Wer gerne mehr als nur eine Proberunde im Mazda MX-5 drehen möchte, muss wissen, dass der puristische Fahrspaß bei 31.290 Euro anfängt. Für unseren Testwagen wären 37.100 Euro fällig geworden. (lelu)