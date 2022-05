Schwung geholt: Tirols SPÖ-Chef Dornauers Mission eins ist erfüllt

Noch besser fiel allerdings Dornauers Kür als Spitzenkandidat für die kommende Landtagswahl 2023 aus. 95 Prozent fanden dies am Parteitag die richtige Wahl. Die restliche SP-Liste mit u. a. Elisabeth Blanik und Philip Wohlgemuth auf Platz zwei und drei fand mit über 90 Prozent die Zustimmung. Exakt drei Minuten vor Wahlschluss hatte Dornauer seine Stimmzettel in Wahlurne drei eingeworfen. 3 x 3: wohl ein gutes Omen für den angeschriebenen „9“er vor seinem Ergebnis. Mission eins erfüllt – Dornauer hat den von ihm so erhofften Rückenwind.

Zuvor umriss Dornauer in einer gut 50-minütigen Parteitagsrede, auf welchem Weg er die SP-Tirol – das „Neu“ wurde ähnlich der Bundes-VP mit dem gestrigen Tag aus dem Tiroler Partei­namen offiziell gestrichen – mitnehmen will. Welcher da klar heißt: Regierungsbeteiligung. Hierfür, so Dornauer, müsse man aber stärker werden. Nur so will er in Regierungsverhandlungen treten. „Lediglich ein Plus vor dem Wahlergebnis ist mir zu wenig“, sagt er auf TT-Nachfrage. Der Wählerauftrag müsse „deutlich“ sein.