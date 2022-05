Tiroler Plangger als erster Österreicher auf Speedweltcup-Podest

Salt Lake City – Der Tiroler Tobias Plangger hat es als erster Österreicher in einem Speedkletter-Weltcup auf das Podest geschafft. Der 21-Jährige jubelte am Freitag in Salt Lake City über Platz zwei. Plangger kam als 13. in die Entscheidungsphase, in der er in den K.o.-Duellen bis ins große Finale gelangte.