Škoda Österreich: Von null an die Spitze

Erfolgs-Geschichte: Max Egger lenkt die Geschicke von Skoda Österreich seit 1992. In Kundengunst und Zulassungs-Statistik steht die Marke heute ganz oben.

Von Stefan Pabeschitz

Schloss Hof – Škoda Österreich feiert sein 30-Jahr-Jubiläum, wie es zur Marke passt – in schöner Kulisse, aber betont freundschaftlichem Rahmen. Autos von Škoda gibt es in Österreich natürlich auch schon vor 1992. In Ostblock-Zeiten sind es aber Einzelstücke mit rustikaler Arbeiter- und Bauernstaat-Exotik. Dank des lange eher weicheisernen Vorhangs zu Ungarn gehören sie als Fortbewegungsmittel von Tagesgästen aus dem Nachbarland am ehesten noch in Wien zum Lokalkolorit. Der Standardzustand ist damals meistens dramatische Überladung mit Insassen und Gepäck – dass die meisten es trotzdem auch wieder heim geschafft haben, beweist schon damals das robuste tschechische Engineering.

Der 1987 präsentierte Favorit ist noch ein astreines Kind der staatlichen Planwirtschaft. Die Übernahme des Unternehmens durch Volkswagen 1991 ebnet ihm den Weg in den goldenen Westen. Dort ist der Bedarf nach einem günstigen Einsteiger-Neuwagen durchaus schon vorhanden, Skoda ist anfangs tatsächlich auch als Gebrauchtwagen-Alternative positioniert. Mit Max Egger, vom rot-weiß-roten Start bis heute Geschäftsführer von Škoda Österreich, ist hierzulande der richtige Mann am Ruder, ihn zu vermarkten. Um die 300 Stück werden es im ersten Jahr, mehr als nur ein Achtungserfolg. „Mut kann man nicht kaufen“, sagt sich Egger damals – aber verkaufen kann er ihn hervorragend: Zu Beginn lösen immerhin 35 Händler einen Vertrag für die „neue“ Marke, inzwischen sind es 86 plus 180 Service-Partner. Das stattliche Ergebnis: Bisher über 500.000 an den Mann und die Frau gebrachte Fahrzeuge, auch im schwierigen Jahr 2021 allein knapp 22.000.

Geholfen hat bei dieser Erfolgsgeschichte, dass die beiden größten Zugpferde recht bald nach dem Neustart kommen und den Weg für die weiteren Modellreihen bereiten: Der Fabia löst 1994 den Favorit ab und der Absatz des kleinen Publikumslieblings versechsfacht sich bis 1996 – dem Jahr, in dem dann auch der Octavia anrollt. Der arbeitet sich seitdem und nicht zuletzt dank der später nachgerückten 4x4-Variante zum Top-Seller in Österreich hoch. 2019 verdrängt er erstmals auch die ewige Nummer eins, den Golf, von der Spitze der Zulassungsstatistik.

Dass zeitweise ein gutes Drittel der Verkäufe auf die RS-Sportmodelle mit GTI-Technik fallen, sagt einiges über die Kundenvorliebe für Dynamik und Kostenbewusstsein zugleich aus. Die Preis-Leistungs-Schiene hat der Octavia damit schrittweise von der Basis ins solide Mittelfeld gehoben.

Wovon auch der batterieelektrische Enyaq profitiert, der im Preissegment bis 60.000 Euro gegen die VW-interne Konkurrenz besteht. Dennoch setzt Škoda heute markentypisch schlau an: Man steht grundsätzlich zur künftigen Elektrifizierung, baut vorrangig aber, was derzeit wirklich gekauft wird – also Benziner und Diesel auf dem jüngsten Stand der Motorentechnik: Die Bestseller Fabia, Kamiq und Karoq kommen unverändert ohne Watt- und Volt-Brimborium aus.