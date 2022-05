VW Taigo vereint Schick mit kompakter Raumfülle

Steht man vor dem Taigo, mag man kaum glauben, dass der Crossover aus dem T-Cross herausentwickelt wurde. Zum TT-Test rollte zudem die R-Line-Version heran, die den Taigo besonders sportlich und wertig erscheinen lässt. Nicht wenige Passanten sahen sich den in Rauchgrau-Metallic lackierten Crossover auf den schicken 18-Zoll-Misano-Felgen besonders genau an: „Ist der toll, Taigo, kenn ich gar nicht“, hieß es da mehrfach. Nicht ohne Grund. Gestreckt steht er da und sieht nach mehr als nach 4,26 Metern Länge aus. Verantwortlich dafür ist auch ein ausgesprochen attraktives Fließheck. Das sieht nicht nur optisch richtig gut aus, sondern eröffnet auch einen Kofferraum, der bestens nutzbare 455 Liter Ladevolumen eröffnet. Klappt man die Rücksitze auf eben um, stehen 1281 Liter zur Verfügung. Funktion muss durch Schönheit eben nicht immer leiden – willkommen im Alltag, Taigo!

Ein gutes Leben also im Taigo. Ein gelungenes Bediensystem, kombiniert mit serienmäßig digitalen Instrumenten, steht in Kontakt mit dem Fahrer. Das gekoppelte Smartphone liegt dabei idealerweise in der optionalen Induktionsschale.

So großzügig der Taigo auch wirkt, bringt er gerade 1260 Kilo auf die Waage. Das prädestiniert ihn als zeitgemäßes Produkt in Zeiten der Energiewende. So fühlt man sich mit dem getesteten Dreizylinder-Turbobenziner mit gerade 110 PS völlig ausreichend motorisiert und ist Kaiser beim Unterhalt. In der Stadt gefällt das Aggregat zudem durch gute Laufkultur und verbrauchte mit 6,3 Litern auf 100 Kilometer nicht zu viel. Wer zudem nicht zu den ausgesprochenen Automatik-Liebhabern gehört, kann sich 2190 Euro für das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe sparen. Es agiert vom Stand weg etwas ruppig, während das serienmäßige Sechsgangschaltgetriebe knackig schaltet.