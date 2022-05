Djokovic zum Fall Boris Becker: „Es bricht mir das Herz“

Paris – Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic leidet mit dem im Gefängnis sitzenden Boris Becker. "Es bricht mir das Herz, ihn durch diese Phase gehen zu sehen", sagte Djokovic an Rande der French Open in Paris. "Ich bin einfach traurig, dass jemand, den ich so gut kenne, den ich als Teil meiner Familie bezeichne und der eine Legende unseres Sports ist, das durchmachen muss, was er gerade durchmacht."