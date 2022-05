Auto stürzte 100 Meter ab: Zwei Tote und eine Schwerverletzte in Südtirol

Ritten – Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Samstagvormittag auf dem Ritten in Südtirol. Wie das Portal stol.it berichtet, kam ein Auto kurz nach 9 Uhr auf der Rittner Straße in einer Kehre von der Fahrbahn ab und stürzte in die Tiefe. Zwei Frauen aus Bozen kamen demnach bei dem Unfall ums Leben. Eine weitere Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Bozner Krankenhaus geflogen. Die Unfallursache ist noch unklar.