Taxilenker in Innsbruck überfallen: Polizei sucht nach zwei Tätern

Innsbruck – Ein Taxilenker wurde Samstagfrüh in Innsbruck brutal beraubt. Gegen 4 Uhr früh stieg ein Mann vor einem Hotel in der Brunecker Straße in seinen Wagen ein. Der Unbekannte wollte in die An der Lan Straße gefahren werden. Dort angekommen stieg ein weiterer Mann in das Taxi. Die Fahrt ging nun weiter zum Schwimmbad im O-Dorf (Kugelfangweg).